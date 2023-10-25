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فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.. شاهد كيف كانت ردة فعله عندما فوجئ بها أمام منزله

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عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.. شاهد كيف كانت ردة فعله عندما فوجئ بها أمام منزله

الاربعاء 25 اكتوبر 2023 الساعة 20:03

هر مقطع فيديو متداول فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة. وأوضح المقطع المتداول، الفتاة داخل معرض لبيع السيارات، وتختار سيارة فارهة باللون الرمادي، وتنتهي من إجراءات ملكيتها. وأبان المقطع، والد الفتاة وهو يخرج من منزله رفقة عائلته، ويُفاجئ بالسيارة أمام المنزل، بينما تأتي ابنته وتحمل مفاتيح السيارة. وبدت الفرحة، على كل من الفتاة ووالدها، الذي عانقها وقبل جبهتها.  فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.. شاهد كيف كانت ردة فعله عندما فوجئ بها أمام منزله (فيديو)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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