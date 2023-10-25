شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودي يكون ثروة كبيرة من بيع هذه الثمرة المشهورة في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طفل سعودي يكون ثروة كبيرة من بيع هذه الثمرة المشهورة في المملكة