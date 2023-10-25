شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودي يكون ثروة كبيرة من بيع هذه الثمرة المشهورة في المملكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طفل سعودي يكون ثروة كبيرة من بيع هذه الثمرة المشهورة في المملكة
حظي مقطع فيديو متداول لطفل يدعى "حاتم" يبيع "الفقع" شمال المملكة على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدقه في التعامل مع زبائنه.وظهر الطفل وهو يفترش بضاعته في أحد الأسواق على ما يبدو، وعندما سأله أحد الزبائن عن حجم الفقع وظن أنه كبير، سارع الطفل ببراءة وقال إنه صغير من الأسفل.
وعندما سأله الزبون هل البضاعة جديدة، أخبره الصغير بأنها منذ أمس وقبله، وحدد سعره بـ 550آ
وأعجب المشتري بصدق الطفل وقال له: عشان صادق سأشتري منك. بعدها طلب الطفل بنفسه أن يفرد البضاعة أمام الزبون فوافق الأخير.
وقرر الزبون في النهاية أن يشتري من الطفل بضاعته وقال للطفل: تدري البركة وين في صدقك، فرد الأخير: عشان يوم القيامة الله ما يحاسبني.