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عدن - ياسمين التهامي - خبير جيولوجي شهير يطلق تحذيراً مرعباً لسكان هذه المنطقة ويحدد الزمان !

في منتصف شهر أغسطس، وصلتنا تحذيرات عاجلة من خبير جيولوجي بشأن منطقة محددة. بينما يتابع الكثيرون حول العالم تنبؤات حدوث زلازل في أماكن مختلفة على سطح الأرض، أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الأحد الماضي بتسجيل 29 هزة أقل من 4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية. كوكب الزهرة وارتباطها القوي بالزلازل

تشير البيانات إلى أن كوكب الزهرة فريد من نوعه. ليس فقط لأنه يحتوي على مجال كهرومغناطيسي مستحث، ولكن أيضًا لأنه يرتبط بشكل قوي جدًا بنسبة 87٪ مع الزلازل الكبرى، كما حدث في تركيا الوسطى مؤخرًا.

الحاجة لاعتماد نظريات جديدة

في تغريدة أخرى، كتب البروفيسور الهولندي المثير للجدل: "لقد حان الوقت للتخلي عن نظام معتقد قائم فقط على نظرية عمرها 300 عام والبدء في اعتماد نظريات جديدة تشمل أيضًا المجالات الكهرومغناطيسية للكواكب". تحذير من نشاط زلزالي قوي في المستقبل

حذر البروفيسور المثير للجدل من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام القادمة". وأشار إلى أنه من السهل تحديد وقت تقريبي لوقوع الزلازل، ولكن من الصعب تحديد مكان وقوعها. وأكد العديد من الخبراء والدراسات السابقة أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل، على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استنادًا إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم.