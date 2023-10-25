شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى من محل الحلويات.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم لذيذ جداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحلى من محل الحلويات.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم لذيذ جداً

أحلى من محل الحلويات.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم لذيذ جداًطريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم لذيذ جداً نقدمها لكم، حيث أن بلح الشام من الحلويات العربية الشهيرة، وهو عبارة عن عجينة مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، تُغمس في شراب السكر، ويُعد بلح الشام من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، خاصةً في فصل الشتاء، حيث يُعد من الحلويات الدافئة التي تُشعر بالدفء.طريقة عمل بلح الشام

تتكون عجينة بلح الشام من المكونات التالية:

كوب من الدقيق

كوب من الماء

ربع كوب من الزيت النباتي

رشة ملح

رشة فانيليا

3 بيضات

خطوات تحضير بلح الشام

نضع الماء والزيت والسكر والملح والفانيليا في قدر على نار متوسطة، ونتركها حتى الغليان.

نرفع القدر عن النار ونتركه حتى يبرد قليلًا.

نضيف الدقيق إلى الخليط السابق، ونقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات.

نضيف البيض إلى الخليط بالتدريج، مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات.

نضع العجينة في كيس حلواني، ونشكل منها دوائر صغيرة في الزيت الساخن.

نقلي بلح الشام حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

نرفع بلح الشام من الزيت، ونضعه في الشراب البارد.

نصائح لتحضير بلح الشام

للحصول على عجينة مقرمشة من الخارج وطريّة من الداخل، يجب عدم الإفراط في عجن العجينة.

يجب استخدام زيت غزير للقلي، حتى لا يلتصق بلح الشام بالقاع.

يجب رفع بلح الشام من الزيت فور أن يُصبح لونه ذهبيًا، حتى لا يُصبح قاسيًا.

يجب أن يكون الشراب باردًا عند غمس بلح الشام فيه، حتى لا يُصبح العجين رخوًا.

بلح الشام من الحلويات اللذيذة والسهلة التحضير، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة، ومع اتباع النصائح السابقة، يمكنك تحضير بلح الشام المقرمش والشهي في المنزل.