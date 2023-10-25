شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اول تعليق رسمي من كريستيانو رونالدو على لقائه بالأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علّق اللاعب كريستيانو رونالدو على لقائه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023 في المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي وأظهرت لقطات مصورة مصافحة النجم البرتغالي لولي العهد السعودي، في أعقاب المؤتمر الذي شهد إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المقرر إقامتها في مدينة الرياض سنوياً، ابتداءً من صيف عام 2024. وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يشرفني أن ألتقي مجدداً بصاحب السمو الملكي. الأمير محمد بن سلمان، ومن الرائع أن أكون جزءاً من هذه الجلسة اليوم (الاثنين) لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية، وإطلاق أول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على الإطلاق التي ستقام في المملكة العربية السعودية العام المقبل!". وكان قد حضر مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2023 عدد من الشخصيات الرياضية، ومنهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو..

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