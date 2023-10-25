شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هيئة الأرصاد الجوية تنبة علي كل مناطق المملكة أمطار متوسطة تصل لـغزيرة حتي مساء نهاية الأسبوع إنتبة وإحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : في ظل التطورات المستمرة والتغيرات التي تمر بها الظروف المناخية، قام المركز الوطني للأرصاد بإصدار تنبيهات هامة لحالة الطقس في عدة مناطق بالمملكة تحظى منطقة نجران بتوقعات تفيد بسقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القادمة، وقد يتسبب هذا في تدني الرؤية. من المتوقع أن تمتد هذه الظروف إلى مناطق مثل بدر الجنوب، وثار، وحبونا وغيرها، حتى الساعة 21.00 مساء الثلاثاء. تشهد العاصمة الرياض ومناطق مجاورة لها نشاط في الرياح يؤدي إلى مثارة الأتربة، مما يتسبب في تدني الرؤية. وتتأثر بهذه الحالة مناطق كالرين ووادي الدواسر والقويعية وغيرها حتى الساعة 19.00 مساءً القصيم تنضم إلى قائمة المناطق التي تشهد نشاط في الرياح والأتربة المثارة. وتشمل هذه الظاهرة مناطق مثل البكيرية، والرس، ورياض الخبراء وغيرهم، حيث يستمر الحال حتى الساعة 19.00 مساءً..

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