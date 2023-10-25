شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج 39 امرأة بينهن فنانات كبيرات .. المطرب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد الزيجات "لن تصدق من هو ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فنان مغمور عُرف بعشقه للنساء, لم يتوان عن التقدم بالزواج من أي إمرأة تعجبه. حق تخطت عدد زيجاته 9 زيجة منين فنانات شهيرات؛ على رأسين "أسميان", وللطربة الشعبية "فاطمة عيد".

ولد الفنان الشعي الراحل فايد كد فايد. عام 1928 فى إحدى قرى مدينة ميت غمر بمحافطة الدقهلية وتوفي عن عمر يناهز الستين عام؛ كان دائم الترحال بين محافظات الجمهورية للغناء في "الأفراج واللناسبات"؛ وشارك في عدد من الأفلام على رأسهم "البؤساء"؛ و"الطاغية", و"لمن تشرق الشمس" كما غف اعنية سلامات قِ فيلم "خطف مراني".

بقي عد فايد مطرباً مغموراً وطواه النسيان منذ أواخر الخمسينيات؛ وقلما يتم الحديث عنه في وسائل الإعلام أو إذاعة أغانيه؛ زواجه الأشه ركان من للطربة أسمهان.

ولكنه كان زواجًا صوريًا لدة 20 يوم فقط؛ فبينما كانت أسميان تقيم في القدس وتعمل جاهدة على الرجوع إلى مصر تصادف وجود "فايد"في القدس في عام 1942 لإقامة حفلاته هناك, وجدت حينها "أسمهان". الحل الأنسب بالزواج من جد فايد شكلياً للتمكن من العودة لمصر.