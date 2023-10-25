محافظ حضرموت: لا خسائر بشرية حتى الآن إثر إعصار "تيج" المداري

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، أنّها لم تسجل أي خسائر بشرية اثر الإعصار المداري "تيج".



جاء ذلك على لسان محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، في تصريح لـ وكالة "سبأ" الرسمية، حول الأضرار التي خلفها الإعصار.



وأوضح محافظ حضرموت، أنّ الإعصار تسبب بخسائر في البنية التحتية، شملت الطرق والمباني والأراضي الزراعية.



ووجه "بن ماضي"، لجنة الطوارئ بالمحافظة بسرعة التحرك إلى مديرية الريدة وقصيعر للإطلاع على الأضرار التي خلّفتها الأمطار والسيول جرّاء المنخفض الجوي، كما وجه الفرق الفنية بالتدخل لإعادة الخدمات في المناطق المتضررة.

وشدد على تفقد البنية التحتية المتضررة في المديريات الشرقية والطرق والجسور المتأثرة من السيول، والاطلاع على أوضاع المواطنين، وإيجاد الحلول العاجلة لإيواء الأسر المتضررة.