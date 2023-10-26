شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. سعودي يعثر على عشة مهجورة وسط الصحراء.. وعندما اقترب منها كانت الصدمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر الأماكن المهجورة مخيفا وتثير الرعب نظرا للتوقعات والتخيلات التي يمكن أن يتصورها الفرد حولها.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر لمواطن سعودي لحظة عثوره على “عشة” مهجورة وسط الصحراء، بها أشياء غامضة وموحشة أثارت دهشته.وبين مقطع وثقه المواطن السعودي وهو يقترب من “العشة” ليتفحصها، وعندما دخل اليها وجد عظام وجماجم وجلود لحيوانات ورفات، متسائلاً عن سبب وجود هذه الأشياء في “العشة”، حيث لم يوضح فى المقطع مكانها بالتحديد. كما عثر مصور المقطع على سلاسل، وطيور ميتة وصندوق به ملابس مما جعله يشك أنها أشياء تم وضعها لعمل السحر أو الشعوذة . شاهد.. سعودي يعثر على عشة مهجورة وسط الصحراء.. وعندما اقترب منها كانت الصدمة!! .

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