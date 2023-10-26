شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة رخيصة معجزة ربانية تحارب السرطان وتنظم السكر.. طبيب سعودي يكشف فوائدها السحرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث استشاري جراحة العظام " الدكتور غسان العبدلي" ، عن وجود نبات يعمل على محاربة الخلايا السرطانية وينظم نسبة السكر في الدم ، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن.

وتعد الكريلا الهندية أو ما تعرف باسم الخيار المر أو القرع المر أو الإجاص نباتًا استوائيًا، يرجع أصلها إلى الهند ودول آسيوية أخرى، تنتمي إلى عائلة القرعيات، ويستخدم في معظم المأكولات الآسيوية.

وكانت تستخدم قديمًا في علاج السكري؛ إذ تحتوي على مادة كيميائية تشبه الأنسولين في قدرته على خفض مستوى سكر الدم.ونشر العبدلي مقطع فيديو عبر حسابه في "تيك توك" قال خلاله:" إن نبات الكريلا " طعام أهل شرق آسيا المفضل" ، يعمل على محاربة الخلايا السرطانية ، ومنظم للسكر ، ويعتبر من أقوى الإنزيمات الهاضمة وقاهر الأكسدة وخير محزم ".

أوضح العبدلي أن هذا النبات يعتبر صديق للجهاز المناعي حيث يعمل على تقوية المناعة، وقاهر للدهون والكوليسترول ، ومن سماته أنه قاهر للسمنة.

كما نصح الراغبين في إنقاص وزنهم بتناول هذه النبات لكونه مساعد جيد.

وشرح العبدلي طريقة استخدام هذا النبات قائلًا" يقدم نبات الكريلا مسلوق لوحده أو مع الخضار والبعض يهرسه بعد السلق ، ويٌضيف له زيت الزيتون وليمون.