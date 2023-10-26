مليشيا الحوثي تخطف موظف من أبناء صعدة يعمل لدى الأمم المتحدة وتقتحم منزله بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، اختطاف الموظف في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مبارك العنوة من أبناء محافظة صعدة، للشهر الثاني على التوالي، وإخفائه في سجونها.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيا الحوثي اختطفت بتاريخ 8 أغسطس الماضي الشاب "مبارك العنوة" في إحدى النقاط بمحافظة إب، أثناء طريقه إلى جمهورية مصر للسفر عبر مطار عدن الدولي.

ووفقا للمصادر فقد اختطفت الميليشيا العنوة دون سبب يذكر، وزجت به في سجن تابع لها بمحافظة إب لنحو شهر، قبل أن تنقله إلى أحد سجونها السرية في صنعاء.

وحسب المصادر، فقد اقتحمت المليشيا الحوثي منزل الشاب "مبارك العنوة" أمس، ونهبت جهاز كمبيوتر خاص به وتلفونات زوجته وأولاده وعبثت بمحتويات المنزل وأفزعت الأطفال والنساء.

يأتي هذا في ظل الانتهاكات الواسعة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين عموما وابناء صعدة على وجه الخصوص.