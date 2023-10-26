شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:كارثة غير مسبوقة الآن في مكة المكرمة وانقطاع الكهرباء في عدد من الأحياء..شاهد صورمباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل:كارثة غير مسبوقة الآن في مكة المكرمة وانقطاع الكهرباء في عدد من الأحياء..شاهد صورمباشرة