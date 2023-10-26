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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:كارثة غير مسبوقة الآن في مكة المكرمة وانقطاع الكهرباء في عدد من الأحياء..شاهد صورمباشرة
شهدت مدينة مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء هطول أمطاراً غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة تسببت بإنقطاع التيار الكهربائي على حي الشرائع المجاهدين، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم ويتوقع خبراء الطقس هطول المزيد من الأمطار.
واظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، غزارة الأمطار على أحياء العاصمة المقدسة.
الامطار تتسبب بإغلاق طريق الهدا
في ذات السياق شهدت أجزاء واسعة من محافظة الطائف هطول أمطار غزيرة، تسبلت بإغلاقًا مؤقتًا لطريق “الهدا” بمحافظة الطائف في الاتجاهَيْن.
وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة على موقع “x”، أنه “تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهَيْن بسبب هطول الأمطار”.
تنبيه مبكر من الأرصاد
في ذات السياق حذّر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تبدأ من يوم الجمعة المقبل وتستمرّ حتى يوم الثلاثاء الذي يليه، على مناطق المملكة.
وتشمل الأمطارُ المدنَ الساحلية للبحر الأحمر، وتكون مصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد على 60كم/ساعة، وجريان للسيول وتساقط للبرد.