شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الجراحة ..اسرع علاج لمرض البواسير وتقليصها في بضع أيام ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علاج البواسير في المنزل بـ الوصفات والطرق الطبيعية دون اللجوء لعمل العمليات الجراحية، حيث تختلف في شدة الإصابة بها وهي نوعان بواسير داخلية وخارجية وهي تحدث نتيجة الإمساك الشديد الذي يؤدي لعمل التهابات بالجلد ويتكون شرخ داخلي إما تتكون قطعة خارجية من الجلد تظهر بارزة وتكون مؤلمة جداً وأحياناً قد تسبب حدوث نزيف مما يجعل المريض غير قادر على القيام بأعماله اليومية كما يجب فضلاً عن الشعور بالتعب وعدم القدرة على الجلوس لفترات.تعرف على :- اقوى واسرع علاج طبيعي فعال لإزالة البلغم من الرئتين ونتيجة ممتازة من أول استعمال

علاج البواسير في المنزل

يمكن عمل كمادات مياه دافئة من أجل تقليص الأوعية الدموية التي تساعد على الحد من الالتهاب الموجود، تكرر مرتين أو ثلاث مرات يومياً حتى تشعر بتحسن.

خل التفاح : وهو علاج طبيعي يعمل على تقليص البواسير وتخفيف الألم خلال دقائق وذلك من خلال غمس قطعة قطن في خل التفاح واتركها على المنطقة سوف تلاحظ أن البواسير تقلصت.الوقاية من البواسير

يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي مثل الخضروات والحبوب.

يجب المحافظة على منطقة الشرج نظيفة بغسل المنطقة يومياً بماء دافئ.

في حالة وجود دم بكثرة وبشكل مستمر يجب استشارة

الطبيب المختص