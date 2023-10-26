شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب ماء لبان الذكر على الريق يومياً.. فوائد عديدة لا تحصى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هذا المقال اليوم نستعرض معكم عبر موقعنا الاخباري ثقفني نيوز مزيد من المعلومات حول فوائد شرب ماء لبان الدكر، والذي يعتبر من أشهر النباتات الموجودة في الوطن العربي، حيث يتم استخدامها في العديد من الأمور، أهمها استخدامه كنوع من أنواع البخور، وذلك لإحتوائه على رائحة جميلة ومنعشة، كما يفضل البعض مضغة وتناوله كعلكة على الرغم من طعمه الغير مستحب لدي البعض، وهناك من يقوم بنقعه في الماء وشربه على معدة خاوية.

فوائد شرب ماء لبان الدكر نوضح لكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني نيوز أهم فوائد تناول منقوع لبان الذكر على معدة فارغة، حيث يعتبر من أهم المطهرات التي يستخدم استخدامها لأعضاء الجسم وتستخدم كعلاج فعال في التخلص من القلق والتوتر ومهدئ للأعصاب، إلى جانب عمله على قتل البكتيريا والميكروبات والجراثيم الموجودة في الأعضاء الداخلية للجسم ،حيث تعمل على إزالة السموم بشكل دوري،

بالإضافة إلى ذلك يعمل منقوع لبان الذكر على تقوية جهاز المناعة وتقوية عمل خلايا الدم البيضاء، حيث يتم استخدامه بشكل قوي في العمل على زيادة نشاط الغدد الليمفاوية، وإلى جانب ذلك يحتوي على كمية كبيرة جداً من مضادات الالتهابات والاكسدة والتي تعمل على تعقيم الجروح و الحروق و تعمل على سرعة الشفاء منها.

فوائد تناول منقوع لبان الذكر

وكشفت العديد من الدراسات العلمية أن منقوع لبان الذكر يعمل على المكافحة ضد مرض السرطان ويقلل من خطر حدوث الاورام، ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، إلى جانب ذلك يعمل على تحسين صحة الجلد بشكل كبير عند تناوله بشكل دوري حيث يعمل بفاعلية على تحسين صحه البشره عند تناوله على الريق بشكل منتظم وازاله التجاعيد والبقع الداكنة، إلي جانب ذلك المحافظة على صحة الكلى لمرضى السكري.

طريقة تحضير منقوع لبان الدكر

في البداية يتم غلي بعض من الماء في قدر عميق كوب واحد يعادل قطعة لبان. ثم يتم نقع اللبان في الماء المغلي. يترك طوال الليل حتى يتغير لون الماء عكرا غائما، أو أبيض اللون. في النهاية يصبح المشروب جاهز ويشرب كل صباح على الريق على معدة فارغة.