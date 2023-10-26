شكرا لقرائتكم خبر عن قشور الموز كنز خارق في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه لن تستغني عنه طوال حياتك .. وصفة بمليون جنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قشور الموز تعتبر كنزًا في منزلك، أكثر قيمة من الذهب، وهي تحمل سرًا خطيرًا يمكن أن يجلب لشعرك العديد من الفوائد القيمة مشاكل الشعر تعد واحدة من المشاكل الشائعة التي تواجه النساء،

قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه لن تستغني عنه طوال حياتك .. وصفة بمليون جنيه!!؟

ولذلك يبحثن دائمًا عن وصفات طبيعية فعّالة لتحسين حالة شعرهن، ومنحه لمعانًا وجمالًا لا مثيل له بعد تجارب عديدة، تبين أن الموز يمكن أن يكون حلاً مثاليًا لمشاكل الشعر فقشور الموز تحتوي على عناصر غذائية هامة ومفيدة للشعر، وهي تعزز من كثافته وتساعد في تعزيز نموه،

كما تساهم في علاج الشعر الجاف والمتضرر بفضل قدرتها على ترطيب الشعر وتنعيمه، تضفي لمعانًا طبيعيًا لشعرك وتعتبر بديلًا طبيعيًا لمنتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات كيميائية لذا، إذا كنتِ تبحثين عن حلاً طبيعيًا وفعّالًا لمشاكل شعرك، فاستخدام قشور الموز قد يكون الحلا الذي تبحثين عنه.

يحتوي هذا القناع على فوائد متعددة لصحة وجمال الشعر:حمضية الليمون تساعد في التخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس.

قشور الموز تساعد في ترطيب بصيلات الشعر وتغذيتها.

اللبن يساهم في تغذية الشعر وتنعيمه.

مكونات التحضير:

قشرة ثمرة موز.

ملعقتان من عصير الليمون.

كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

يتم وضع قشور الموز في الخلاط الكهربائي وخلطها حتى تصبح عبارة عن معجون.

يتم إضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى قشور الموز ويتم خلطهما جيدًا معًا.

يجب غسل الشعر باللبن وتوزيعه بشكل متساوي على الشعر والفروة.

يترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة واحدة.

بعد ذلك، يُلف الشعر بمنشفة دافئة لتعزيز امتصاص المكونات.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر واستخدام الشامبو عند الحاجة لإزالة القناع.

باستخدام هذا القناع بانتظام، يمكن أن يتحسن صحة وجمال شعرك وتصبح فروة الرأس أكثر صحة وخالية من القشرة.طريقة صنع ماسك قشور الموز والزيوت الطبيعية

يمكن زيادة فعالية قشور الموز بإضافة الزيوت الطبيعية إليها إليك طريقة التحضير:

مكونات التحضير:

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من المايونيز.

كيلو قشور الموز.

الخطوات:

يتم ترك قشور الموز في مكان مشمس لمدة ثلاثة أيام حتى تجف تمامًا.

بعد أن تجف قشور الموز، يتم وضعها في وعاء كبير.

يتم خلط الزيتين (زيت الزيتون وزيت الخروع) والمايونيز جيدًا في وعاء منفصل.

يتم صب مزيج الزيوت والمايونيز فوق قشور الموز ويتم خلطهم جميعًا حتى تصبح الخلطة متجانسة.

يتم وضع الماسك على الشعر بشكل سخي وتغطية الشعر بقبعة دش أو بلاستيك لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، يُشطف الشعر بالماء الفاتر ويُغسل بالشامبو.

باستخدام هذا الماسك بانتظام، يمكن تحسين صحة وجمال شعرك وترطيبه بشكل فعال