شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبيلة هندية تدفن المرأة حية رفقة زوجها المتوفي.. ما حقيقة الفيديو المتداول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يزعم ناشروه أنه لقبيلة هندية تهم بدفن امرأة حية رفقة زوجها المتوفي من باب العادات والتقاليد. يظهر في المقطع الذي أحدث ضجة واسعة عبر الشبكات امرأة محمولة على الأكتاف وهي تبكي ومن حولها أيضا يبكون، وجاء في التعليق المرافق: “أحد القبائل في الهند يقال إنه من تقاليدهم إذا ماتولم يصدق البعض فحوى الفيديو وقالوا بأنه مجرد تمثيل للحصول على اللايكات والوصول إلى الترند بينما أعرب آخرون عن استيائهم من هذه الطقوس الغريبة التي فيها ظلم كبير للمرأة، معلقين بـ “الحمد لله على نعمة الإسلام”. هذه مشهد تمثيلي وليس حقيقي من أجل التعليقات والٱيكات والمشاهدة لا تصدقوا إذا مات العريس تدفن العروس معه حية لا يوجد مثل هيك عادات وتقاليد في العالم العريس تدفن العروس معه حية!!”وفي الوقت الذي أبدى الكثيرون حزنا وتعاطفا مع المرأة، قال غيرهم أنه ولم يأخذ البعض الأمر على محمل الجد وقالوا بأن الهنديات هن الوحيدات اللواتي يدعين لأزواجهن بطول العمر كي لا يكون مصيرهن الدفن على قيد الحياة. والمرأة تبكي لفراق أهلها فقط.وأوضح نشطاء أن المقطع ليس حقيقيا بل هو مقتطع من فيلم يتحدث عن عادات قديمة في منطقة نيبال حيث يتم حرق جثمان الميت ونثر رماده في النهر. وتحرق المرأة حيّة، طوعًا أو كرها، مع زوجها المتوفى في بعض القبائل، وبالرغم من تجريم هذا الطقس في أيامنا هذه، إلا أننا لم نزل نشهد بعض الحالات المماثلة من حين لآخر. .