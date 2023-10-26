شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل زراعي بهذه البلد ... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور قبل 14 ساعة عرض بعض القطع المكتشفة من العصر البرونزي في 29 نيسان/ أبريل 2021 في غوتنبرغ، السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023 عرض بعض القطع المكتشفة من العصر البرونزي في 29 نيسان/ أبريل 2021 في غوتنبرغ، السويد © AFP 2023 / ADAM IHSE تابعنا عبر Telegram Nabd توصل أحد علماء الآثار الهواة في سويسرا إلى كنز بالصدفة، أثناء قيامه بتنظيف الخردة المعدنية في حقل أحد المزارعين. والكنز عبارة عن مجموعة من مجوهرات العصر البرونزي، التي يعود تاريخها إلى

نحو 1500 عام قبل الميلاد، حسبما تم الإعلان عنه، أمس الأربعاء، وفقا لموقع "Live Science". وتم هذا الاكتشاف المذهل في مدينة غوتنغن السويسرية، عندما كان عالم كشف المعادن الهاوي، فرانز زان، يقوم بإزالة الخردة المعدنية من حقل جزر لأحد المزارعين، ليقوم جهاز كشف المعادن الخاص به بتنبيهه إلى وجود قرص برونزي مسنن في الحقل المحروث. وكشفت التحقيقات الإضافية أن القرص إلى جانب 13 قرصا آخر، يتكون من قلادة قديمة فاخرة حددها علماء الآثار المحليون، كجزء من "المجوهرات التقليدية" التي كانت ترتديها النساء خلال العصر البرونزي. تابع أخبار سبوتنيك عبر تلغراماشتراك كما تم اكتشاف مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى في مكان قريب، بما في ذلك رأس سهم من البرونز، وسن دب مثقوب، وكريستال صخري، وسن سمكة قرش متحجرة، وأمونيت صغير و"عدة أحبار بونهرز".

رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو 14 يوليو, 12:48 GMT ويقول المسؤولون إن المجوهرات تعود إلى "الوقت الذي ازدهرت فيه حضارات متقدمة مهمة في البحر الأبيض المتوسط". وأشاروا إلى أن العناصر المكتشفة النادرة، سيتم عرضها في متحف الآثار السويسري في فراونفيلد، العام المقبل 2024، بعد إجراء عملية ترميم لها

. اكتشاف كنز يعود تاريخه إلى 1500 عام قبل الميلاد بحقل جزر في سويسرا... صور.