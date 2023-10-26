عدن - ياسمين التهامي - كشف النقاب عن الدول التي رفضت دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؟

الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 03:30

بشكل شبه رسمي ولأول مرة في تاريخ كرة القدم، لم تنتظر دول العالم للاستفتاء داخل كونجرس الفيفا لمعرفة هوية الدولة المنظمة لكأس العالم 2034، بل قامت أغلب دول العالم مباشرة بدعم المملكة العربية السعودية.

100 دولة دعمت ملف استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 حتى الآن، ومن المرجح أن يرتفع العدد. ويبدو أن السبب وراء ذلك هو ثقة العالم في قدرة المملكة على تنظيم البطولة، بجانب العلاقات القوية التي تتمتع بها مع أغلب دول العالم، من خلال علاقات ومصالح سياسية واقتصادية. وبالتالي، أصبح الإعلان عن تنظيم السعودية للمونديال مسألة وقت ليس أكثر.



كشف النقاب عن الدول التي رفضت دعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034؟