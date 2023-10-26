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عدن - ياسمين التهامي - مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام
الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 04:15
كشف مراسل قناة الجزيرة الإعلامىآ سمير النمري عن بعض تفاصيل الإعصار التي ستضرب المهرة .
وقال سمير النمري : الأخوة في المهرة، الإعصار لم يصل حتى هذه اللحظة خذوا حذركمآ
واضافآ النمريآ ان الأمطار التي ستهطل خلال 24 ساعة تعادل أمطار 10-20 عام مجتمعةآ
وأختتم النمري لا تساهل أبدامراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام