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مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

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عدن - ياسمين التهامي - مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 04:15

كشف مراسل قناة الجزيرة الإعلامىآ سمير النمري عن بعض تفاصيل الإعصار التي ستضرب المهرة .

 

وقال سمير النمري : الأخوة في المهرة، الإعصار لم يصل حتى هذه اللحظة خذوا حذركمآ 

 

واضافآ النمريآ ان الأمطار التي ستهطل خلال 24 ساعة تعادل أمطار 10-20 عام مجتمعةآ 

 

وأختتم النمري لا تساهل أبدامراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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