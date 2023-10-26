شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للرجال والنساء.. صبغة منزلية مجربة تجعل شعرك أشقر ذهبي مثل الأوروبيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�ذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية للحصول على لون شعر أشقر ذهبي رائع دون الحاجة إلى زيارة صالون التجميل، فإن استخدام البابونج والكركم يمكن أن يكون الخيار المثالي ففي هذا المقال سنقدم لكِ دليلا تفصيليا عن كيفية تحضير واستخدام هذه الصبغة الطبيعية لتحقيق لون شعر أشقر ذهبي بشكل احترافي في منزلك. صبغ الشعر باللون نصف كوب من البابونج المجفف. مقدار كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الكركم. الخطوات: ابدئي بتحضير مستخلص البابونج لعمل ذلك، قومي بغلي الكوب من الماء ثم أضيفي البابونج المجفف إليه. اتركي البابونج ينقع في الماء المغلي لمدة 30 دقيقة على الأقل، حتى يتم استخلاص الصبغات الطبيعية منه. في وعاء منفصل امزجي الكركم وعصير الليمون للحصول على عجينة سميكة. بعد استخلاص الصبغة من البابونج، قومي بصفي المزيج للتخلص من الجزيئات الصلبة. ثم أضيفي مزيج الكركم وعصير الليمون إلى مستخلص البابونج وامزجيهما جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس. ابدئي بتطبيق الصبغة على شعرك بالفرشاة أو القفازات، ابدئي من الجذور وامتدي حتى الأطراف. ضعي قبعة الاستحمام أو نايلون على شعرك للمحافظة على الرطوبة واتركي الصبغة تعمل لمدة ساعة على الأقل. بعد انقضاء الوقت، اشطفي شعرك بالماء بشكل جيد حتى تتخلصي من الصبغة. يمكنك استخدام هذه الوصفة بانتظام للحفاظ على لون الشعر الأشقر الذهبي. يمكنك الآن الاستمتاع بلون شعر أشقر ذهبي طبيعي رائع دون الحاجة إلى زيارة صالون التجميل. باستخدام هذه الوصفة الطبيعية بالبابونج والكركم، يمكنك تحقيق نتائج رائعة في منزلك بسهولة وستحصلين على لون شعر أشقر جذاب وطبيعي يضفي جاذبية خاصة على إطلالتك دون دفع تكاليف باهظة ودون استخدام مكونات تضر الشعر وتضعفه. الذهبي بمكونات طبيعية.