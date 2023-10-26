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عدن - ياسمين التهامي - بتكلفة أقل وطعم ألذ .. إليك طريقة سهلة لعمل حلويات "السينابون" في المنزل

السينابون من وصفات الحلويات الغربية التى لها مذاق مميز ويمكن تحضيرها بسهولة فى المنزل يعتبر السينابون من الحلويات الشتوية التى يمكن تناولها كنوع من أنواع الأكلات الخفيفة التى تساعد على التدفئة يمكن تحضيرها بأكثر من نكهة على حسب الرغبة طريقة عمل السينابون بالقرفة والمكسرات.

مكونات عجينة السينابون

كوب حليب ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة خميرة 2حبة بيض نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة 4كوب دقيق

مكونات حشو السينابون

2ملعقة كبيرة سكر 2ملعقة كبيرة عسل 2ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

مكونات صوص السينابون

4مكعبات جبنة ربع كوب سكر نصف كوب كريمة

خطوات تحضير عجينة السينابون

1. في الخلاط الكهربائي يوضع البيض والسكر وزبدة والفانيليا ويخلط جيداً

2. ثم فى وعاء يوضع الدقيق وملح وخميرة ثم يوضع الخليط ويقلب ثم يضاف الحليب تدريجياً ويعجن جيداً.

3. ثم تغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة. تحضير حشو السينابون

4. فى بوله يوضع عسل وسكر والقرفة وتخلط. ثم بعد أختمار العجينة نقسم العجينة نصفين ثم يفرد كل نصف على سطح المطبخ متساوية على شكل مستطيل وتدهن بالخليط وتلف رول كل نصف يقطع 6 قطع ثم فى صينية مدهونة يوضع القطع وتترك لمدة نصف ساعة قبل وضعها في الفرن .

5. ثم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تدخل الفرن لمدة 20دقيقة ثم تخرج من الفرن. طريقة عمل الصوص

6. يقوم بضرب مكعبات جبنة وسكر وكريمة ثم بإضافة الفانيليا ثم يقوم وضع الصوص على وجة السينابون عندما يخرج من الفرن ثم بوضع صوص الكراميل والمكسرات.بتكلفة أقل وطعم ألذ .. إليك طريقة سهلة لعمل حلويات "السينابون" في المنزل