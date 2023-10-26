عدن - ياسمين التهامي - يشيب لها الرأس..عاملة في السعودية تغدر بالعائلة التي تعمل لديها وفعلتها أشعلت الغضب بين الناس

الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 05:08

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق رد فعل عاملة منزلية بعد تفاجئها بلقاء أختها. وفي الفيديو، يظهر لحظة لقاء العاملة المنزلية بأختها التي لم تراها منذ ثمانية سنوات، وتصاحب اللقاء بصراخ وعناق بينهما.

وقد أبدت العاملة المنزلية فرحتها الكبيرة باللقاء من خلال الاحتضان والتقبيل، وكذلك القفز لأعلى. ويعتبر هذا اللقاء بمثابة فرصة نادرة للعاملة المنزلية للتواصل مع أختها بعد طول فراق.