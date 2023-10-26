الخلطة المعجزة التي يبحث عنها الجميع للعودة الى الشباب وفوائد اخرى مذهلة وغير متوقعه!"

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عدن - ياسمين التهامي - لبان الذكر هو مادة طبيعية لها فوائد عديدة لصحة الجسم. يتم استخراجه من الأشجار ويتواجد في المناطق الجبلية الجافة في الهند وشرق آسيا ووسط أفريقيا. من بين الفوائد الرئيسية للبان الذكر هو استخدامه في تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة في الجسم. لذلك، يتم إضافته إلى الخلطات التي تهدف إلى تفتيح البشرة وتحسين مظهرها.

فوائد لبان الذكر في تفتيح البشرة:

تقليل التجاعيد والتخلص من المسام الواسعة وحب الشباب وآثارها. تخفيف البقع الداكنة على الوجه. التخلص من علامات التمدد التي تظهر على الجسم نتيجة زيادة أو نقصان الوزن بشكل سريع. توحيد لون البشرة وترطيبها في نفس الوقت. يحتوي لبان الذكر على حمض البوزويليك الذي يحتوي على مضادات للالتهابات. تهدئة البشرة بعد التعرض لأشعة الشمس. تحسين حالة البشرة عند التعرض للحساسية والاحمرار. وصفات لبان الذكر للتبييض:

هنا بعض الوصفات التي تحتوي على لبان الذكر وتساعد على تفتيح مختلف مناطق الجسم:

يمكنك أيضًا استخدام لبان الذكر لتحسين صحة ونضارة بشرتك. يمكنك ذلك عن طريق نقع بعض قطع اللبان الذكر في الماء طوال اليوم ثم شرب هذا المنقوع. ستلاحظ فوائد هذا العلاج الطبيعي على بشرتك بعد فترة قصيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام لبان الذكر لتبييض اليدين. يمكنك مزج زيت لبان الذكر مع زيت اللافندر وزيت الزيتون وزيت جوز الهند، ثم دهن اليدين بهذا المزيج. ستلاحظ تحسنًا في لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة على اليدين بعد استخدام هذه الوصفة الطبيعية بانتظام