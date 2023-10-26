شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى كريم منزلي لنفخ الخدود وإزالة التجاعيد وتفتيح البشر بمكون طبيعي 100% (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اني أغلب النساء بعد سن الثلاثين من مشكلة التجاعيد ونحافة البشرة، ويقل أنتاج الكولاجين بالبشرة وتظهر علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة والتصبغات الجلدية على البشرة بكثرة وتصبحين بحاجة إلي العناية ببشرتك والحفاظ على شبابها في أسرع وقت، يعمل كريم الخميرة والنشا على تبييض البشرة وشد التجاعيد وإعادة إنتاج الكولاجين ويسمن الوجه ويجعل الخدود ممتلئة وجميلة، وتصبح بشرتك نقية ومتألقة وجذابة طول العمر، سوف نتعرف من خلال طريقة عمل كريم الخميرة الرهيب لشد التجاعيد ونفخ الخدود في أقل وقت ممكن مكونات عمل كريم الخميرة الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تساعد على التخلص من مشكلة التجاعيد واسمرار البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة من الخميرة الفورية. كوب من مغلي الحلبة. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة صغيرة من زي جنين القمح. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة الرهيب لشد التجاعيد وإزالة الاسمرار بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به ملعقة الخميرة والنشا ونقلبهم مع بعض. ثم نضيف مغلي الحلبة ونقلب حتى تذوب المكونات تماماً. نضع الخليط على نار هادئة ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانب حتى يصبح دافئ.

ثم نضيف زيت السمسم، وزيت جنين القمح، وزيت جوز الهند ونقلب برفق حتى نحصل على القوام الناعم.

نحضر علبة فارغة ونضع به الخليط ونقوم باستخدام كل يوم على البشرة لمدة شهر كامل حتى تحصلي على بشرة رائعة في أسرع وقت.

فوائد الخميرة للبشرة تشتمل الخميرة العديد من الفوائد المذهلة التي تعمل على إعادة إنتاج الكولاجين في البشرة والحفاظ على شبابها وتسمين الوجه سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تساعد الخميرة في الحفاظ على مرونة البشرة ورطوبتها.

تعمل على شد الوجه واستعادة نضارته وإشراقه. كما تساعد على تطهر البشرة والمسام من السموم والبكتيريا.

تقلل من ظهور البثور وحب الشباب وتعمل على تبييض البشرة.

ترطب البشرة وتخفي التجاعيد والخطوط الرفيعة. تساعد على التخلص من إفرازات الزيوت الدهنية التي توجد داخل مسام الوجه.

كما تساعد على توحيد لون البشرة وإعادة بناء الأنسجة الميتة.

كما تحارب البقع والتصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس الضارة.

تحمي البشرة من ظهور الخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة المبكرة.

ماسك الخميرة والزبادي لتبييض الوجه عند صنع ماسك الخميرة والزبادي تجتاجين إلي بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:- قومي بإحضار طبق صغير وضعي به ملعقة من الخميرة البيرة، مع ملعقة من الزبادي وقلبيهم جيدا.

ثم ضيف القليل من عصير الليمون ومزجي المكونات مع بعضها حتى تحصلي على قوام ناعم.

وزعي الخليط على بشرتك واتركيه لكمدة ساعة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

استخدمي الماسك مرة واحدة كل يوم حتى تحصلي على بشرة بيضا كالحليب في أسرع وقت.

وصفة الخميرة والحليب لتفتيح المناطق الداكنة سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الوصفة السحرية التي أبهرت الجميع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل بدون تكلفة وهي كما يلي:- نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط تحت الإبط وبين الفخذين ويترك لمدة ساعة كاملة، ثم نحضر قطعة من القماش ونضعها في الماء.

ثم نقوم بعصر قطعة القماش جيداً، ونمسح الخليط في عكس نمو الشعر حتى نساعد على إزالة الاسمرار والشعيرات الصغيرة.

قومي بعمل هذه الوصفة يوم بعد يوم حتى تحصلي على بشرة نظيفة وبيضاء كالثلج في أيام قليلة.

وصفة الخميرة والحلبة لتسمين الوجه وصفة الخميرة والحلبة ستغنيك عن المستحضرات الأخري التي تسبب تلف البشرة وتجعل وجهك ممتلئ وجميل في أسرع وقت سوف نتعرف على طريقة التحضير وهي كالتالي:- نضع ملعقة من الخميرة الفورية وملعقة من الحلبة المطحونة ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس تماماً.

ثم نضيف ملعقة من عسل النحل وملعقة من الزبادي ونقلب جميع المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل. نقوم بتوزيع الخليط على البشرة مع التدليك المستمر حتى نحصل على أفضل النتائج. يترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة بعدها يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

ماسك الزبادي والعسل لشد البشرة عند التخلص من مشكلة التجاعيد وترهلات البشرة يجب عليكي تحضير ماسك الزبادي والعسل لإزالة التجاعيد مكونات بسيطة ولا يتطلب وقت طويل في تحضيره:- نقوم بوضع ملعقة من عسل النحل، مع ملعقة من الزبادي ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بتدليك الوجه بالماسك لمدة عشر دقائق حتى تستعيد البشرة حيويتها ومرونتها.

بعد ذلك يترك لمدة 20 دقيقة ويتم غسل الوجه بالماء البارد، كرري وضع الماسك على بشرة ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك الموز والنشا لشد البشرة يساعد ماسك الموز والنشا على إزالة التجاعيد نهائياً سوف نتعرف على طريقة تحضيره وهي كالتالي:- نقوم بهرس قطعة صغيرة من الموز مع ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة صغيرة من الزبادي ونقلبهم جيداً. نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

نكرر عمل الماسك يوم بعد يوم حتى نحصل على النتائج المطلوبة وتصبح البشرة أكثر نضارة.