شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا نيمار ..الهلال السعودي يعلن رسميا خبرا محزنا لجميع مشجعيه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وداعا نيمار ..الهلال السعودي يعلن رسميا خبرا محزنا لجميع مشجعيه؟

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضربة موجعة قبل اللقاء المرتقب أمام الأخدود، في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024

ويحل الزعيم ضيفا ثقيلا على نظيره الأخدود، مساء غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، على أرضية ملعب "الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"

أقرأ أيضاََ:وغاب البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم هجوم فريق الهلال، عن التدريبات الجماعية للفريق الأول، بقيادة المدير الفني خورخي خيسوس، قبل اللقاء المرتقب أمام الأخدود

نيمار في البرازيل: وفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن البرازيلي نيمار لاعب الهلال غادر إلى البرازيل، في وقت مبكر من فجر اليوم، بعد منحه إجازة من إدارة ناديه، نظير ظروفه الأسرية

ويدخل فريق الهلال مباراته ضد الأخدود، منتشيا بالفوز الذي حققه خارج الديار ضد ناساجي الإيراني، بثلاثة أهداف دون رد، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الأخدود المرتبة الرابعة عشر في جدول ترتيب المسابقة ولديه 7 نقاط فقط