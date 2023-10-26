شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين مستشارة سعودية تفجر مفاجأة وتحذر النساء!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مستشارة سعودية في التطوير الأسري، خلال لقاء على برنامج "سيدتي"، على قناة "روتانا خليجي" عن تغيرات يعيشها الرجل المتزوج بعد بلوغه سن الأربعين.

وأضافت المستشارة في حديثها أن الزوجة عليها الاعتراف لزوجها لو أخطأت ولا مانع من ذلك.

وأشارت إلى أهمية وضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء، لا تتجاوزها وقوانين وحدود الحلال والحرام، وتلتزم بها..