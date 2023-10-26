شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة مكسرات وفواكه جافة سوف تخلي عضامك كالحديد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت طبيبة أمراض الروماتيزم ، الروسية أليونا زاغريبنيوفا، من أن الإدمان على شرب الشاي الأخضر يمكن أن يضر الجسم، بغض النظر عن أن هذا المشروب يعتبر صحيا للغاية. صحة لإنقاص الوزن بسرعة.. 7 طرق لرفع معدل حرق الدهون وتقدم المكسرات والفواكه الجافة العشرة التالية فوائد صحية بشكل خاص لتقوية العظام: 1. اللوز يعد اللوز مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E. ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، كما أنه معروف بمحتواه من البروتين. 2. عين الجمل يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تفيد صحة العظام. وتشتمل على المنغنيز الذي يدعم تكوين العظام والتمعدن. 3. التين يشتهر التين بأنه مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن حيوية للحفاظ على كثافة العظام وقوتها. التمر - آيستوك 4. التمر إن التمر غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على منع فقدان الكالسيوم عن طريق البول. كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والمنغنيز، مما يدعم صحة العظام ويمنع هشاشة العظام. 5. مشمش مجفف يمد المشمش المجفف الجسم بنسبة عالية من فيتامين K، الذي يلعب دورا هاما في تمعدن العظام وامتصاص الكالسيوم. كما يشتمل على البوتاسيوم والمغنيسيوم. 6. البرقوق المخفف يُعرف البرقوق المجفف، أو القراصيا، بمحتواه العالي من الألياف وهو مصدر جيد لفيتامين K والبورون، مما يساعد في منع فقدان العظام. 7. الزبيب نظرًا لأن الزبيب غني بالبورون والبوتاسيوم، فإنه ضروري لصحة العظام. يساعد البورون الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم قوة العظام بشكل عام. المكسرات 8. الكاجو يتميز الكاجو بأنه مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور. يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في صحة العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام. 9. الفستق يحتوي الفستق على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. تساهم هذه المعادن في تقوية العظام ودعم بنيتها بشكل عام. 10. الصنوبر تحتوي حبوب الصنوبر على المنغنيز، وهو معدن يساعد في تكوين العظام وصيانتها، كما أنها تحتوي على الحديد الذي يدعم نقل الأكسجين في مجرى الدم، مما يعزز صحة العظام بشكل عام. عشرة مكسرات وفواكه جافة سوف تخلي عضامك كالحديد!