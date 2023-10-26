شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كنز... علاج دوالي الساقين ويشفي بسرعة طرق طبيعية لمحاربة الأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جلوس لفترات طويلة أو الحمل من أسباب ظهور دوالي الساقين الذي يسبب مـ،ـشكلة نفـ،ـسية خاصة للنساء بسبب تأثيره على شكل الجسم. وبعيدا عن طرق العـ،ـلاج الكيـ،ـميائية، تقدم الطبيعة العديد من المواد الفعالة التي تعالج أسباب الدوالي.دوالي الساقين ومن النباتات غير المعروفة في العالم العربي، نبات الباكوبا المعروف في الهند والذي أثبت كفاءة عالية في مكافحة الدوالي بسبب غناه بفيتامينات مهمة لتقوية الجلد. وأظهرت التجارب نتائج سريعة وفعالة خلال فترة قصيرة من استخدام هذا النبات عن طريق وضعه على المناطق التي تظهر عليهاالدوالي بالجلد. وتلعب نبتة سيدي يحي المعروفة في بلاد الشام باسم “عشبة العرن”، دورا مهما في علاج الدوالي سواء تم ذلك بالعلاج الموضعي عن طريق وضع أوراق النبات على الجلد مباشرة أو غليها في الماء وشربه مثل الشاي. ويعتبر انسداد الشرايين من أهم أسباب ظهور الدوالي، لذا فإن استخدام مضادات انسداد الشرايين من أهم وسائل العلاج. ويحتوي نبات السفندر المدبب، المعروف في المغرب العربي، على مادة الروسكوجنين التي تساعد على سيولة الدم بشكل طبيعي. ويقول الأطباء إن حصول الجسم على 100 مليغرام يوميا من هذه المادة يعود على الجسم بفوائد عديدة إذ يقلل الالتهابات وانسداد الشرايين. وتستخدم مادة المر الهندي الصمغية التي تفرزها أغصان أنواع معينة من الأشجار، في الطب الشعبي لتحسين حالة البشرة وتعزيز ضخ الدم وبالتالي علاج الدوالي، وفقا لموقع “بيسر جيوند ليبين”. أما نبات القنفذية المنتشر في الولايات المتحدة وأجزاء من كندا، فهو من النباتات المحببة لتقوية جهاز المناعة كما أنه يقلل من الشعور بالألـ،ـم ويعالج الالتـ،ـهابات وكلها من مسببات الدوالي. تعرف على كنز... علاج دوالي الساقين ويشفي بسرعة طرق طبيعية لمحاربة الأوردة العنكبوتية ودوالي الساقين