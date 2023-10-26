"غروندبرغ" يبحث مع مسؤولين بريطانيين الحاجة المُلّحة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع مسؤولين بريطانيين، الحاجة المُلّحة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في اليمن الذي يشهد صراعاً مستمراً منذ تسع سنوات.



وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان، مساء أمس، إن غروندبرغ اختتم زيارة إلى لندن عقد خلالها سلسلة اجتماعات، مع اللورد طارق أحمد، لورد ضاحية ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO).



وأضاف "تضمنّت المناقشات التطورات الأخيرة في اليمن، وجهود الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى اتفاق على تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، ووقف إطلاق النار في جميع انحاء البلاد، وعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة".



وتابع البيان، أن غروندبرغ، أكد خلال تلك اللقاءات "على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما شدد على أهمية تضافر جهود كلًا من المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن معا لتقريب اليمنيين من السلام العادل الذي يطمحون إلى تحقيقه".



وأشار البيان إلى مشاركة المبعوث الأممي أيضًا في مناقشات المائدة المستديرة التي نظمتها المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب لصالح اليمن، والتي جمعت أعضاء برلمان المملكة المتحدة المكرسين للقضايا المتعلقة باليمن، وتناولت المناقشات تطورات الوضع في اليمن والجوانب التنموية الحاسمة لتعافي اليمن وتهيئة الظروف المواتية لعملية سلام مستدامة.

