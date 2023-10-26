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عدن - ياسمين التهامي - السعودية .. تفاصيل قرار جديد بترحيل كل الزائرين وإلغاء تأشيرة الزيارة العائلية بشكل نهائي؟!

تعد تأشيرات الزيارة المتعددة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرون عند التخطيط لزيارة المملكة العربية السعودية.

وقد أثارت تساؤلات حول إمكانية تمديد هذه التأشيرات والضوابط المحيطة بها اهتمام الكثير من الأفراد. في هذا المقال، سنستكشف رد الجوازات السعودية على استفسار حول ضوابط تأشيرة الزيارة المتعددة ومدى إمكانية تمديد هذه التأشيرات.

ما هي تأشيرة الزيارة المتعددة؟ تأشيرة الزيارة المتعددة هي نوع من التأشيرات التي تصدر للأفراد الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية لأغراض سياحية، تجارية، أو زيارة الأهل والأقارب، تسمح هذه التأشيرة للمتقدم بالدخول والخروج من المملكة لعدة مرات خلال فترة صلاحيتها، مما يسهل التنقل والزيارات المتكررة

ضوابط تأشيرة الزيارة المتعددة المدة القصوى للإقامة تحدد الجوازات السعودية مدة الإقامة القصوى لكل زيارة وفترة الصلاحية الكلية للتأشيرة. عادةً، تكون مدة الإقامة لكل زيارة محدودة، وتختلف باختلاف الأغراض والظروف. يجب على الزائرين التقيد بتلك المدة وعدم تجاوزها لتجنب المشاكل القانونية.

الأغراض المسموحة تختلف الأغراض التي يمكن أداؤها أثناء وجودك في المملكة وفقًا لنوع التأشيرة. يُسمح بأغراض سياحية، تجارية، زيارة أهل وأقارب، وأغراض طبية في بعض الحالات. يجب تحديد الغرض عند تقديم طلب التأشيرة والالتزام بأداء النشاط المسموح به فقط.

تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة عادةً، يكون من الصعب تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة داخل المملكة. يتعين على الزائرين مغادرة المملكة وتقديم طلب جديد للحصول على تأشيرة جديدة إذا كانوا يرغبون في البقاء لفترة أطول. يجب مراعاة أن هذا الأمر يخضع للقوانين واللوائح المعمول بها في الوقت الحالي.

إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة بالنسبة لإمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة، فإن الجوازات السعودية تتبع سياسات محددة وفقًا للظروف الراهنة. يجب على الزائرين التواصل مع الجوازات والاستفسار حول إمكانية التمديد قبل انتهاء فترة الإقامة، تدرس الحالات بشكل فردي ويتم اتخاذ القرار بناءً على الظروف الخاصة.

تمثل تأشيرة الزيارة المتعددة واحدة من الوسائل المهمة للدخول إلى المملكة العربية السعودية لأغراض متعددة من الضروري الالتزام بالضوابط والقوانين المحيطة بها لتجنب المشاكل القانونية، إذا كنت بحاجة إلى تمديد فترة إقامتك، يفضل التواصل مع الجوازات السعودية للاستفسار والتوجيه