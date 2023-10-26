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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل الخيار المخلل والفلفل والليمون في المنزل بنفس طريقة المعامل

طريقة عمل الخيار المخلل، يعتبر طبق المخللات من أكثر الأطباق التي يقبل الجميع على تناولها بجانب الأكلات المختلفة، حيث أنه طبق فاتح للشهية وتحرص كل ربات على إعداده في البيت بنفس طريقة المعامل التي تقوم بتحضيره، وهناك انواع مختلفة من المخلل منها الفلفل والليمون والخيار واللفت والجزر والبصل وغيرها، ومن أجل تحضير المخلل للخيار والفلفل والليمون لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم تحضير أفضل مخلل.

مكونات مخلل الخيار:

2 كيلو خيار رفيع.

رأس ثوم.

نصف كوب خل.

نصف ملعقة ثوم مفروم.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة فلفل احمر مطحون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح مقابل كل كوب ماء ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يغسل الخيار جيداًونقوم بتقطيع طرف كل حبة.

في برطمان وجاحي نضع الخيار واقف مع الثوم.

نجهز محلول التخليل الذي يغطي الخيار في البرطمان.

وكل كوب ماء نضيف ملعقة صغيرة ملح والسكر.

نضيف أيضًا التوابل والخل ونقلبهما جيداً.

نضيف المحلول للخيار حتى يغطيه تماماً، ونغلف البرطمان ويترك أيام معدودة.

بعد مرور فترة نفتح برطمان الخيار ونأخذ منه من خلال ملعقة دون وضه اليدين فيه.

طريقة عمل مخلل الفلفل

تكون طريقة مخلل الفلفل كالتالي:

المكونات

2 كيلو فلفل شطة خضراء.

5 ليمون مقطع حلقات.

2 لتر ماء.

4 ملاعق كبيرة ملح خشن.

طريقة التحضير

في البداية يتم غسل الفلفل الشطة جيداً.

في برطمان زجاجي نضع الفلفل والليمون الحلقات.

نقلب الماء والملح معاً ثم نغطي الفلفل بمحلول الملح ويترك لمدة 5 أيام.

طريقة عمل مخلل الليمون

أما مخلل الليمون يكون كالتالي:

المكونات

كيلو ليمون أصفر.

جزر مبشور.

فلفل حار.

3 فصوص ثوم.

كوب عصير ليمون.

2 لتر ماء.

نصف كوب ملح خشن.

طريقة التحضير

نحضر مقدار من الماء الساخن ونضع فيه الليمون ويترك لمدة عشرة دقائق ثم يرفع من الماء الساخن.

على الفور نضعه في ماء مثلج لمدة عشرة دقائق أخرى ثم يرفع منه.

نحضر محلول التخليل نقوم بتقليب نصف كوب ملح خشن مع 2 لتر ماء وعصير الليمون.

في برطمان زجاجي معقم نضع الليمون مع الفلفل والجزر المبشور .

ونضيف عليه محلول التخليل ويترك في مكان جاف لمد ثلاثة أيام.