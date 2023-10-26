عدن - ياسمين التهامي - الـ 24 ساعة المقبلة منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول..تحذير عاجل من الارصاد الطقس

الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 11:00

nbsp;كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس.

وقال المركز:الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية( صحراء الربع الخالي).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.