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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السعودي "غابري فيغا" يفاجئ المتواجدين على كورنيش جدة بتصرف غير لائق مع زوجته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجم الأهلي السعودي "غابري فيغا" يفاجئ المتواجدين على كورنيش جدة بتصرف غير لائق مع زوجته
الخميس 26 اكتوبر 2023 الساعة 11:34
شارك نجم فريق الأهلي السعودي “غابري فيغا” صور جديدة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بالأجواء الجميلة على كورنيش جدة برفقة زوجته.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.