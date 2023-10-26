شارك نجم فريق الأهلي السعودي “غابري فيغا” صور جديدة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر خلالها وهو يستمتع بالأجواء الجميلة على كورنيش جدة برفقة زوجته.

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السعودي "غابري فيغا" يفاجئ المتواجدين على كورنيش جدة بتصرف غير لائق مع زوجته والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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