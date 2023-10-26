شكرا لقرائتكم خبر عن مفعوله كالسم بل أشد خطورة .. طعام شائع نتناوله جميعا يسبب تلف " الكبد " ورفع نسبة " الكوليسترول " في الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الأمراض الشائعة بين عدد كبير من الناس ، والتي من بين أبرز أسبابها هو النظام الغذائي الخاطئ الذي يتبعه معظم الناس والذي يعتمد علي تناول الأطعمة الجاهزة التي تحتوي علي الكثير من المواد الحافظة والتي ترتفع بها نسبة الكوليسترول بشكل يضر بصحة الجسم ، إضافة إلي تلك الأطعمة الغنية بالسكريات التي تضر الجسم بشكل لا يصدق حيث أنك تجد العصائر والحلويات وغيرها من المنتجات التي تزداد بها نسبة السكر الأبيض والذي يتسبب في مشاكل صحية لا حصر لها ، لذا سنعمل من خلال مقالنا هذا علي توضيح اضرار السكر الأبيض .

– الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول السكر الأبيض :

جدير بالذكر أن الكثير من الأطباء اللذين يعملون في مجال التغذية يحذرون كثير من تناول السكر الأبيض أو كما يسمونه ” السم الأبيض ” بشكل كبير لما له من مخاطر صحية تتمثل في الآتي

تناول السكر الأبيض بشكل مبالغ فيه يتسبب في زيادة الوزن بطريقة كبيرة

الأفراط في تناول السكر الأبيض من شأنه أن يساعد علي رفع نسبة الكوليسترول في الدم والتي تتسبب بدورها في انسداد الأوعية الدموية

السكر يمنع سريان الدم إلي القلب والذي ينتج عنه التعرض لخطر الإصابة بالجلطات

زيادة السكر في الجسم قد تكون سبب في تلف خلايا المخ

الإصابة بالزهايمر والنسيان

ظهور التجاعيد في الوجه وتسوس الأسنان

