رونالدو يتباهي بمقابلة الأمير محمد بن سلمان ويشيد برؤيتة لتطوير الرياضة بالمملكة

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عدن - ياسمين التهامي - المعروف أن النجوم يتألقون دائمًا، لكن البريق الخاص يأتي عندما يلتقي نجم الكرة البرتغالي عدن - ياسمين التهامي - المعروف أن النجوم يتألقون دائمًا، لكن البريق الخاص يأتي عندما يلتقي نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو بأحد أبرز الشخصيات في المملكة العربية السعودية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في هذا اللقاء، عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم مؤخراً إلى فريق النصر السعودي، عن سعادته البالغة بلقاء ولي العهد. ولم يكتفِ بذلك، بل نشر تدوينة مؤثرة عبر حسابه الرسمي، حيث قال: “يشرفني أن ألتقي مرة أخرى مع صاحب السمو الملكي” والملفت أن هذا اللقاء تزامن مع إعلان كبير ومهم للمملكة.

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