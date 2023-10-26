وفاة جندي متأثراً بإصابته بقصف حوثي في جبهات الساحل الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي جندي، متأثراً بإصابته بقصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على أحد المواقع العسكرية في الساحل الغربي.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن الجندي في القوات المشتركة "شادي أحمد محمد عون"، توفي الليلة الماضية، متأثراً بإصابته بشظايا قصف حوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في جبهات الساحل الغربي.



وأوضحت المصادر أن "عون" أصيب بشظيه في رأسه جراء القصف، مساء الاثنين، وجرى نقله إلى المخا ومنها إلى عدن، للعلاج، قبل أن يتوفي الليلة الماضية متأثراً بإصابته.



وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل جثمان الجندي "عون" إلى مدينة تعز، حيث تمت الصلاة عليه ظهر اليوم ووُري جثمانه في مقبرة الشهداء.



وينحدر الجندي الذي سبق وأن تعرض لإصابة سابقة، من مديرية الجراحي، جنوبي محافظة الحديدة.



وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها العدائية على المواقع العسكرية والأحياء السكنية في محافظتي الحديدة وتعز، غربي اليمن، ماتسبب بمقتل وإصابة عشرات الجنود والمدنيين.

