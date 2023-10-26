شكرا لقرائتكم خبر عن ملعقة واحدة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 ليالي تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ملعقة واحدة من الفازلين يومياً لمدة لا تتجاوز 5 ليالي تنسف الكرش وتحرق دهون البطن والأرداف نهائياً

عد كريم الفازلين من اهم الكريمات الأساسية لترطيب البشرة، ويدخل في بعض الوصفات التجميلية والطبيبة، لكن ما يجهله الكثير من الناس هو أن الفازلين يمكن استخدامه لإزالة الكرش وحرق دهون البطن، وتظهر نتائجه بعد 3 أيام من استخدامه، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

يُطلق الكرش أو ما يُعرف بالسُمنة البطنيّة (بالإنجليزيّة: Abdominal obesity) عند وجود كميّةٍ من الدهون الزائدة المُتراكمة حول منطقة البطن، ويوجد نوعان من هذه الدهون، وهي الدهون تحت الجلد (بالإنجليزيّة: Subcutaneous fat)، التي تتراكم على شكل طبقةٍ تحت الجلد مباشرةً، وتكون عادةً طريّة الملمس، والدهون الحشويّة (بالإنجليزيّة: Visceral fat) التي تتراكم حول الأعضاء؛ كالأمعاء، والكبد، وغيرها وتُشكّل 10% من دهون الجسم.

ويُعرف الكرش أيضاً بزيادة قياس محيط الخصر (بالإنجليزيّة: Waist circumference) عن 88 سنتيمتراً للنساء، و102 سنتيمتر للرجال. ويؤثر الكرش على المظهر الخارجي للجسم ويحرم الأشخاص الذين يعانون منه من ارتداء الملابس المفضلة لديهم، بالإضافة إلى أن الدهون المتراكمة في البطن تزيد من فرص إصابتهم ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

وهناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص من الكرش، وحرق دهون البطن، ومن أبرز تلك الطرق، إستخدام وصفة الفازلين، التي أثبتت التجارب فاعليتها. وصفة الفازلين لإزالة الكرش وحرق دهون البطن تستخدم وصفة الفازلين في بعض البلدان العربية لإزالة الكرش وحرق الدهون، وخلال السطور التالية سنعرفكم على مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة العجيبة التي تبدا نتائجها بالظهور بعد 3 أيام من الإستخدام. المكونات -