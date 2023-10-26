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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت.. طعمها يجنن !

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، يوجد الكثير من الوصفات المختلفة لتحضير البسبوسة، فهي تعتبر من أهم وأشهى الحلويات الشرقية والذي يعشقها الكثير من الأشخاص، كما أن من السهل تحضيرها في المنزل بعدة طرق ولكن إذا كنت ترغب في تحضير بسبوسة بالقشطة فتابع معنا هذا المقال من أجل تقديم أسهل طريقة لتحضيرها في المنزل.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة

عليك بتوفير هذه المكونات من أجل عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل :

عدد 2 كوب من السميد الناعم.

مقدار كوب واحد فقط من السكر الناعم.

مقدار نصف كوب من الحليب البودر.

مقدار كوب واحد متوسط الحجم من الزبادي.

مقدار كوب من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

عدد 2 حبة من البيض.

مقدار 3 أكواب من القشطة الطازجة.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

يتم تحضير البسبوسة بالقشطة من خلال بعض الخطوات البسيطة وسوف تحصل على نتيجة أفضل من المحلات لذلك تابعوا هذه الخطوات التي سوف نقوم بذكرها لكم الآن:

يجب عليك أن تقوم بتشغيل الفرن أولا قبل القيام في تحضير البسبوسة وذلك من أجل أن يتم تسخينها جيدًا.

أحضري بعد ذلك طبق مجوف وضع فيه كمية السميد التي ذكرناها.

بعد ذلك نقوم بوضع كل من مقدار السكر والزيت ونقوم بالتقليب حتى يختلطوا جيدًا مع بعضهم.

قم بإضافة حبات البيض والفانيليا بعد ذلك للخليط السابق وقم بالخفق لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك عليك أن تقوم بوضع كوب الزبادي وأيضًا مسحوق البيكنج بودر وقلبي كل هذه المكونات بشكل جيد.

وأخيرًا ضيفي اللبن المجفف وتأكدي أن جميع المكونات متجانسة.

احضري صينية خاصة بتحضير البسبوسة وقومي بدهنها بمادة دهنية ثم قومي بوضع نصف كمية البسبوسة التي ذكرناها وقومي بفردها بشكل متساوي.

بعد ذلك قومي بإحضار القشطة وافرديها أعلى كمية البسبوسة التي وضعناها في الصينية ثم قومي بعد ذلك بفرد باقي الكمية من عجينة البسبوسة.

قومي بتقطيع البسبوسة أولًا ثم ادخليها الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وعندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها ونضع لها الشراب مباشرًة.