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عدن - ياسمين التهامي - عريس سعودي يحصل على هدية غير متوقعة من صديقة ليلة زفافه اثارت الدهشة والاستغراب

خلال حفل زفاف شاب، تعرض لمفاجأة غير متوقعة من صديقه، وتم توثيق اللحظة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، يظهر الشاب وهو يتلقى صندوقًا ثقيلاً من أصدقائه كهدية عينية للزفاف. وعندما فتح الصندوق، اكتشف صورة صديقه معبأة بطريقة مميزة، حيث كانت مكتوبة عليها عبارة تعبر عن مدى صداقتهما وتضحكهما معًا. وأسفل الصورة، وجد العريس مجموعة متنوعة من العملات المعدنية.

وعبّر العريس عن دهشته بطريقة طريفة قائلاً ‘وش ذا؟ هذي عانية هللات وريالات!’، في حين ترك صديقه تعليقًا في النهاية يقول فيه ‘أقل شيء أقدمه بعد هذا الشيء.. عدهن لين تذن’.

تفاعل الحضور مع الموقف بالضحك والدهشة، حيث أظهرت اللقطات ردود فعل إيجابية وسعادة العريس وسط أجواء المرح والاحتفال.

تعكس هذه الحادثة الروح الودية والمرحة بين الأصدقاء في مناسبات الزفاف، وتبرز أهمية اللحظات الطريفة والمفاجآت السعيدة في تلك الأوقات الخاصة.