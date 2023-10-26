شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي ترك سيارته في ورشة الصيانة لإصلاحها وعند عودته للمنزل كانت المفاجئة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر مواطن في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو كشف خلاله عن قيام عامل في ورشة باستخدام سيارته لقضاء مشاوير خاصة مستغلاً تركها لديه لتصليحها.

​​​​وقال المواطن خلال الفيديو ، أنه فوجئ بصدور 4 مخالفات مرورية ضده 3 منها مخالفة ربط حزام وواحدة مخالفة سرعة. وأشار إلى أنه تفاجأ لأن سيارته في ورشة خاصة بتصليح السيارات، وبعدما اطلع على الأوراق الخاصة بالمخالفات وجد الشخص الذي يقود السيارة هو عامل الورشة وكان برفقته سيدات.

ولفت إلى أنه توجه إلى الورشة وطلب إفادة منهم بالفترة التي تواجدت فيها السيارة داخل الورشة، مقنعا إياهم بأن جهة عمله ستتحمل تكاليف التصليح ولذلك يحتاج الإفادة.

وأشار إلى أنه توجه بعد ذلك إلى قسم الشرطة، وأثبت أنه غير مسؤول عن المخالفات المرورية..