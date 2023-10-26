شكرا لقرائتكم خبر عن "طريقة جهنمية".. لن تصدقي 6 إستخدامات للملح في بيتك هيوفرلك حاجات كتير جدا اعرفيهم فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت شركات كثيرة بإنتاج الملح مع الرغم من رخص التكلفة السعرية له، فهو يعد من أفضل واهم المواد التي يجب وجودها في المنزل، لان الملح له العديد من الإستخدامات وليس للطهي فقط. بالفعل يعد الملح من المكونات الأساسية في كل منزل. لا فقط بوصفه مكوناً أساسياً في الطهي، بل وكذلك في عدة أغراض أخرى مثل التنظيف وحتى بعض التقنيات الروحية. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الملح في تنظيف وتحسين بيئة المنزل. حيث يستخدم الملح في الطهي، وفي تنظيف الملابس، وتنظيف المنزل، ويتميز باستخدام متعدد وفعال، وقد يساعد الملح في امتصاص الطاقة السلبية من المنزل، سنتعرف علي بعض الطرق التي نستخدمها للملح وفوائده فى تنظيف المنزل خلال السطور التالية:

استخدامات الملح المتعدده

كلوريد الصوديوم أو الملح لا يقتصر دوره على كونه مكونًا أساسيًا في المطبخ فحسب، بل يمتد استخدامه إلى العديد من المجالات الأخرى التي قد تفاجئ الكثيرين. إليكم بعض الاستخدامات الغير تقليدية للملح:

1. تحسين صحة الفم والأسنان: يُستخدم الملح في تحضير غسول الفم الطبيعي لتعزيز صحة اللثة وتخفيف التهابات الفم.

2. تنظيف وتلميع: يُعد الملح مادة فعالة في تنظيف بقع الشاي والقهوة من الأكواب، وكذلك يُستخدم في تلميع النحاس والفضة.

3. مكافحة الرطوبة: يساعد الملح على امتصاص الرطوبة في المناطق المغلقة مثل الخزائن والأدراج.

4. إزالة الروائح: يعمل الملح كمزيل طبيعي للروائح، خاصة في الأحذية والثلاجات.

5. العناية بالبشرة: يُستخدم الملح في تحضير مقشرات طبيعية للبشرة لإزالة الخلايا الميتة وتحسين نضارتها.

6. الاستخدام في الحدائق: يساعد الملح على التخلص من الأعشاب الضارة في الحدائق.

7. تسكين الألم: يُستخدم محلول الملح الدافئ في تخفيف آلام الحلق وتسكين اللدغات والحروق الطفيفة.

8. في عمليات الطهي: بخلاف تحسين مذاق الأطعمة، يُستخدم الملح في عمليات التخليل والحفظ وكذلك في طهي البقوليات لتسريع عملية النضج.

إن الاستخدامات المتعددة للملح تعكس أهميته وفعاليته في مجالات عديدة بعيدًا عن الطهي فقط، مما يجعله مكونًا متعدد الأغراض في كل منزل.

إستخدامات الملح لغير الطهي

1- يستخدم الملح في تنظيف أسطح المطبخ.

2- إزالة البقع من الأواني و المقلاة.

3 يستخدم الملح في تنظيف أسطح الحمام.

4-إزالة بقع الصدأ من المرحاض.

5-يستخدم في إزالة البقع من الزجاج.

6- يتم استخدامه في تنظيف الأرضيات.

6 طرق لاستخدام الملح في تنظيف المنزل

1- تنظيف أسطح المطبخ: نحضر وعاء ونضع فية ملعقة كبيرة من الملح وكوب من الماء الدافئ، ويتم الخليط جيدا ويضع علي أسطح المطبخ مثل الطاولات والأحواض.

2-يمكن استخدام محلول من الملح والماء في إزالة البقع الصعبة من الأواني و المقلاة: نحضر وعاء ونضع به كوب كبير من الماء الدافئ، وملعقة كبيرة من الملح يختلط جيدا، وتقومي بنقع الأواني داخل الإناء لمدة ساعة، ثم رفع الأواني بعد النقع وتغسل جيدا بإستخدام سلك خشن.

3-تنظيف أسطح الحمام: نحضر قطعة من القماش داخل وعاء ونضع به كوب من الخل، وملعقة كبيرة من الملح، وتقومي بالخليط ثم أخذ قطعه القماش و ننظف أسطح الحمام مثل الحوض، الصنبور، البانيو.

4- استخدام الملح في إزالة بقع الصدأ من المرحاض : نبحث عن مناطق الصدأ في المرحاض، ووضع كمية مناسبة علي المرحاض ثم نقوم بوضع الخل الأبيض علي الملح داخل المرحاض، نتركه لمدة ساعة كاملة، ثم ننظف جيدا بفرشاة التنظيف.

5- تنظيف الأرضيات: نحضر وعاء كبير ونقوم بخلط ملعقة كبيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ. و نخلطة جيدا ثم نستخدمه في تنظيف الأرضيات.

6- تنظيف النوافذ: تقومي بوضع ملعقة كبيرة من الملح علي كوب من الماء الدافئ. ويخلط جيدا ثم وضعهم علي النوافذ و ننظف أيضا بقع الزجاج ثم نغسلها بالماء.

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طرق لاستخدام الملح في تنظيف المنزل

طرق تنظيف الملابس بالملح

1- إزالة البقع من الملابس: نحضر وعاء كبير ثم نخلط فيه ملعقة كبيرة من الملح مع كوب كبير من الماء الدافئ. ثم نحضر الملابس التي يجب غسلها ونقوم بالنقع لمدة ساعة كاملة. وتقومي بتحضير فرشاة أسنان ناعمة وتقومي بفرك البقع على الملابس قبل وضعها في الغسالة.

2- تثبيت الألوان: يعد الملح مهم جدا في تثبيت ألوان الملابس. نضع الملابس داخل وعاء ونقوم بوضع كمية مناسبة من الملح وكوب خل أبيض ونقعة لمدة ثلاث ساعات، ثم نقوم بالغسيل.

3- نعومة الملابس: نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الملح ووضعها داخل وعاء مع الملابس ثم نضيف الماء ويتم الغسيل.

4- لإزالة الروائح الكريهة: يعد الملح هو الأفضل في إمتصاص الروائح الكهريهة من الملابس نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الملح أثناء الغسيل، وسيتم إزالة الرائحة تماما.