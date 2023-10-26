شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 نباتات تبعد النمل والمن والصراصير والبعوض والخنافس عن منزلكم ومزروعاتكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سنقدم لكم ثلاث نباتات تبعد النمل والمن والصراصير والبعوض والخنافس عن منزلكم ومزروعاتكم: 1. الأقحوان Chrysanthemum

طارد طبيعي للعديد من أنواع الحشرات الضارة.

تُعرف رائحة الأقحوان بقدرتها على إبعاد الصراصير والنمل والخنفساء اليابانيّة والقرّادة وحشرة السمك الفضيّ والقمل والبراغيث والبق وسوس العنكبوت القرّاص والدودة الخيطيّة النباتيّة.

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طريقة الاستعمال:

تشكّل ازهار الأقحوان نبتة مرافقة مثاليّة لحماية حديقة الخضراوات من الحشرات الضارة.

أما مكوّنها السريّ فهو البيرثرين. وفاعلية هذا المكوّن في قتل الحشرات الضارة مخيفة. في الواقع، يشكّل البيرثين أحد المكونات الرئيسيّة في مبيدات الحشرات المخصصة للحدائق الموجودة في الأسواق. ونجده أيضاً في الرذاذ المضاد للحشرات والشامبو المخصص للحيوانات الأليفة والبخاخات.

يمكنكم أن تعدّوا بأنفسكم مبيداً للحشرات (أيّ أنه يقضي على الحشرات ولا يكتفي بإبعادها فقط) من أزهار الأقحوان. لكن ينبغي أن تعلموا أنّ البيرثرين المستخلص منها يمكن أن يسبب السرطان للإنسان. بالتالي، انتبهوا جيداً إذا استعملتموه بهذا الشكل واحرصوا على معرفة المخاطر.

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2. الآذريون الطبيّ Calendula

طارد طبيعي لحشرات المنّ والبعوض… وحتى للأرانب!

يعرف المزارعون ومحترفو البستة أن جذور الآذريون تُبعد الديدان الأسطوانيّة. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الميزة في الجذور تحتاج إلى عام قبل أن تصبح فاعلة.

طريقة الاستعمال:

نبتة سنويّة تسهل زراعتها وتتكيّف مع كافة أنواع الأرض.

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ازرعوا الآذريون إما عند أطراف حديقة الخضراوات وإما بشكل متفرق في حديقة الخضراوات، لأنّ هذه النبتة معروفة بقدرتها على تنشيط نمو العديد من النباتات، لاسيّما الورود.

حتى وإن كانت زراعة الآذريون سهلة في الأماكن المشمسة إلا أنّ هذه الزهرة تخشى العفن الرماديّ، وأنواع مختلفة من بقع الورق، والبياض الدقيقي، والرطوبة فضلاً عن عفن الجذور التاجي.

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3. البوقيّة أو السراسنيّة Sarracenia

تجذب هذه الزهرة الحشرات وتُغرقها وتهضمها.

تشكّل جزءاً من عائلة النباتات الآكلة للحوم الكبيرة. تُسمى أوراقها التي تتخذ شكل أسطوانات “بالجرار”، وهي تحتوي على سائل يجذب الحشرات ويخدّرها.

إنّ الجدران الداخليّة للجرار مغطاة بوبر يميل نحو الأسفل ما يحول دون قدرة الحشرات على تسلّقها صعوداً. بالتالي، ما إن تصبح الحشرات في الداخل حتى تغرق وتهضمها النبتة. أما الفريسة المفضّلة لهذه النبتة فهي النمل، الذباب، الدبابير (الزنابير)، النحل، الخنافس، البزّاق والرخويات.

ما العمل؟

في البريّة، تنمو هذه النباتات في المستنقعات. بالتالي، ازرعوها في مكان مشمس إنما في أرض رطبة، وهذه تركيبة صعبة للهواة في عالم البستنة.

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لعل الخيار الأسهل هو أن تزرعوها في أصيص تضعونه في طبق مليء بالماء. لكن لا تفرطوا في ريّ التربة التي ينبغي أن تبقى رطبة وحسب..