شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للكهرباء والوقود .. اختراع جهاز ادهش العالم يغنيك عن الكهرباء والطاقة الشمسية والمفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الابداعات والابتكارات الشبابية في الازمة اليمنية لم تتوقف حيث تمكنت من خلق ابتكارات عديدة وجعلها ارض خصبة للانطلاق، ولأجل القيام بتقديم كل ما هو جديد من مشاريع وابتكارات تساهم في رفع اقتصاد البلاد...

ومن ابرز الشباب المبدعين هو محمد محمد العقاري الذي تمكن من صنع جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية بدون بطاريات.. سنجل فاز 220v~AC5HZ حيث أطلق

وحسب المهندس العقاري، فإنه بدء في تصنيع هذا الجهاز منذ عام 2019 عندما. بدأت أزمة الغاز الخانقة ففكر وبحث عن أيجاد بديل للاستغناء الكامل لأسطوانة الغاز. وعندها خطرت له الفكرة. بتشغيل الشولة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمية وبدون بطاريات. لأن البطاريات لا تعمر إلى المدى البعيد فالمدة التي تبقى فيها أقصاها عام إلى عامين لكن الألواح الشمية تعمر حتى المدى البعيد.

وأضاف العقاري بأن هذا الجهاز يتميز بأنه جهاز لإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمية بدون بطارية سنجل فاز وبمختلف القدارات 2K.W4K.WKW.8K.W10K.W وأكثر من ذلك.

وأضاف بأن هذا الجهاز قادر على تشغيل الأغراض الثقيلة مثل السخان الكهربائي. وكذلك الطبخ على الشولة والاستغناء بشكل كامل عن أسطوانة الغاز طوال فترة النهار.

وكذلك تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية مثل ( السيشوار وكاوية الملابس والمكنسة الكهربائية وشحن السيارة الهايبرد المزودة بخدمة الكهرباء والايرفاير ). وتشغيل جميع الأغراض مهما كانت قدرتها سواء ثقيلة أو خفيفة.

وأكد العقاري بأن لهذا الجهاز العديد من المميزات من بينها أنه يعمر ما يقارب30 عاما وأنه غير ضار بالبيئة. وأنه قد تم البيع من هذا الجهاز.

ما يقارب 15 جهاز إلى مختلف المحافظات اليمنية ومازال يسعى إلى تصنيع كميات كبيرة من هذا الجهاز.

مشيرا إلى أنه بحاجه إلى حملة إعلانية وترويجية كبيرة لتعريف شريحه كبيرة من المستفيدين بهذا الجهاز إضافة إلى دعم هذا المشروع وإيجاد حل لكل العراقيل التي تقف عائقاً أمامه.