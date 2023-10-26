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عدن - ياسمين التهامي - تفادَ الكارثة! تعرّف على أفضل وقت للاستحمام لتجنب الموت الفوري

يميل جزء من الناس إلى الاستحمام بشكل روتيني بعد الاستيقاظ من النوم بينما يميل آخرون إلى الاستحمام قبل الذهاب لفراش النوم. فالاستحمام له فوائد مذهلة لصحة الجسم تتعدى النظافة الشخصية كتنشيط الدورة الدموية وتحسين التركيز

. ومع ذلك، هناك تباين في الآراء حول أي وقت هو الأفضل للاستحمام لصحة الجسم. في هذا المقال، سنتطرق للإجابة على سؤال "أيهما أفضل لصحة جسم الإنسان، الاستحمام قبل النوم أم بعده؟" فوائد الاستحمام قبل النوم:

يساعد الاستحمام بمياه دافئة قبل الذهاب إلى السرير على النوم، حيث يسبب ارتخاء العضلات ويعزز تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية. يقلل من التوتر ويحسن المزاج، وذلك بفضل ارتخاء العضلات وزيادة مستويات بروتين عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ. يخفف من آلام المفاصل بزيادة تدفق الدم وتنظيف الجيوب الأنفية، مما يسهل عملية التنفس ويزيد من سعة الرئتين في استيعاب الأكسجين. يحسن عملية الهضم ويسرع شفاء الجروح بتنشيط الدورة الدموية وتنظيف الجلد من الشوائب المتراكمة نهارًا. بناءً على هذه الفوائد، يمكن الاستنتاج أن الاستحمام قبل النوم يعتبر الخيار الأفضل لصحة جسم الإنسان

. فإذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين نومك وتخفيف التوتر وتحسين المزاج وتخفيف آلام المفاصل، فإن الاستحمام قبل النوم هو الوقت المثالي لذلك. استمتع بالمياه الدافئة واسترخِ قبل أن تدخل إلى عالم الأحلام. ورغم الفوائد التي ذكرناها للاستحمام ليلاً بالماء الدافئ، والتي حددت أفضل مدة لذلك بين ساعة وساعتين قبل الخلود للنوم، فإنه عند مخالفة هذا التوقيت قد تواجه بعض الأضرار.

قد تعاني إذا خلدت إلى النوم مباشرة بعد الاستحمام من ارتفاع درجة حرارة الجسد الأساسية وإرباكه وهو ما يؤدي إلى الأرق، وقد تعاني أيضًا من تسارع دقات القلب مما يجهد عضلة قلبك. قد يكون تسهيل الهضم بعد الاستحمام بالماء الدافئ سلاحًا ذا حدين، الأول هضم الطعام، والثاني هو إمكانية احتياجك لوجبة أخرى بعد الاستحمام، وهو ما نصح معه الأطباء بالانتظار لمدة 30 دقيقة عقب الطعام للاستحمام.

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الاستحمام ليلاً مضرًا لشعرك، فعندما تخلد إلى النوم بشعر مبلل، يمتص غطاء الوسادة الرطوبة، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالحكة وتهيج الرأس. قد ينخفض معدل التنفس والوعي لديك، إضافة لعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدّم، أما إذا استحممت بمياه ساخنة، فقد يسب ذلك أضرارا للشعر والبشرة والجلد

. أفضل أوقات الاستحمام بالتعاون مع مركز العلوم الصحية في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة، وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية، خاصة إذا كان الاستحمام بالمياه الدافئة.

: تفادَ الكارثة! تعرّف على أفضل وقت للاستحمام لتجنب الموت الفوري