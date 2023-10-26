شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هتنقذ حياتك أنت وأولادك من الخطر!! .. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علي كل أب وأم قبل الخروج من المنزل او السفر الي اي مكان يجب عليك وضع عملة معدنية داخل فريزر الثلاجة الخاصةً بك، خصوصاً إذا كانت فترة السفر غير قصيرة وطويلة إلى حد ما، خصوصاً أن الكثير من الناس يترك مأكولات متنوعة في الفريزر والكثير من الخضروات والفاكهة داخل الثلاجة، ليتم استخدامها وأكلها بعد العودة من السفر، لذلك يجب وضع هذه القطعة المعدنية لكي تنقذ حياة أسرتك بالكامل وحياتك من الخطر، سنوضح لكم السبب في وضع قطعة معدنية في الفريزر بالتفصيل تابعونا.لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر عند السفر وترك المنزل

عند ترك المواد الغذائية مدة زمنية طويلة داخل الفريزر متجمدة وبعد ذلك تأخذ قرار السفر وترك المنزل لفترة طويلة بعض الشئ أكثر من يومين على الأقل، فذلك يتسبب في مخاطر كثيرة على صحة الجميع، لأنه من الممكن جداً قطع التيار الكهربائي فجأة ولا يوجد أي أحد بالمنزل لذلك يذوب الثلج بالكامل وتصبح الأطعمة غير صالحة للأكل، وعند عودة التيار الكهربائي تبدأ الأطعمة في التجمد مرة أخرى، لذلك نلاحظ أي تغير في شكل الأطعمة لذلك يتم تناولها ونحن غير مدركين خطورة تناول هذه الأطعمة التي أصبحت فاسدة قد تسبب الوفاة.أهمية العملة المعدنية في الفريزر

عند وضع عملة معدنية داخل كوب من الماء فعند انقطاع التيار الكهربائي، ستتحرك العملة المعدنية إلى أسفل الكوب وبعد عودة التيار ستبقى في الأسفل، فعند العودة من السفر إلى المنزل نلاحظ مكان العملة المعدنية الذي يعني انقطاع الكهرباء مدة طويلة لذلك يجب رمي جميع الأطعمة وعدم أكلها..