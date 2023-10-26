شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مراسل قناة الجزيرة الإعلامىآ سمير النمري عن بعض تفاصيل الإعصار التي ستضرب المهرة . وقال سمير النمري : الأخوة في المهرة، الإعصار لم يصل حتى هذه اللحظة خذوا حذركمآ واضافآ النمريآ ان الأمطار التي ستهطل خلال 24 ساعة تعادل أمطار 10-20 عام مجتمعةآ وأختتم النمري لا تساهل أبدا مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام.

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