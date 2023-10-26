20 يوما من العدوان على غزة.. أكثر من 7 آلاف شهيد والقسام تعلن مقتل 50 من أسرى الاحتلال جراء القصف

في اليوم الـ 20 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة في خان يونس وغزة، وسوّت طائراتها مربّعات سكنية بالأرض, فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أن عدد القتلى من الأسرى بلغ 50 قتيلا.



ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، رفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود.



وقالت قالت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الخميس، إنّ 481 شهيداً سقطوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأعلنت الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، الخميس، انتشال جثامين 120 شهيداً وقرابة 260 جريحاً من مربع اليرموك السكني الذي تعرض لقصف بحزام ناري وسط قطاع غزة أمس الأربعاء.



ولفت إلى أن 300 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض، مؤكدا أن عدد المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة في غزة ارتفع إلى 1950 مفقوداً.



وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن عدد الشهداء في القطاع تجاوز 7 آلاف، مشيراً إلى وجود عشرات الآلاف من المصابين والمفقودين.



كما اشتكى المكتب من وجود نقص في الآليات المخصصة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، موضحا إن قوات الاحتلال شنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً كثيفاً تركز على المناطق الشرقية في القطاع، مشيراً إلى أن القصف متواصل منذ ساعات الليل وحتى اللحظة.



وبينما كشفت فيه صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو حجم الدمار الهائل في غزة أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع أن إسرائيل تستخدم ذخائر تذيب الأطراف.



وردا على الاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين، قصفت كتائب القسام مجددا تل أبيب برشقة صاروخية مكثفة، وذلك غداة قصفها حيفا وإيلات وأسدود، مما أسفر عن إصابة عدد من الإسرائيليين.



في السياق، قالت كتائب القسام، إن عدد أسرى الاحتلال الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي والمجازر المرتكبة في قطاع غزة، بلغ 50 قتيلاً تقريبًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الكتائب أن عدد أسرى الاحتلال لديها يتراوح بين 200 و250 أسيرًا أو ما يزيد عن ذلك.



وذكر المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في حينه، أن "لدى القسام نحو 200 أسير، والبقية موزعون لدى المكونات الأخرى أو في أماكن لا نستطيع حصرها في ظل الوضع الميداني القائم".

