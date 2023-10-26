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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل الفطائر أو القرص الطرية بالسمسم على أصولها بخطوات بسيطة في المنزل

الفطائر أو القرص هي من ضمن المخبوزات التي يقبل الجميع على تناولها باستمرار سواء في الإفطار أو العشاء كوجبة خفيفة مع مشروب ساخن، وعادة ما يتم شرائها من المخابز وهذا ما تحرص عليه كل الأمهات لإسعاد عائلتها.

هناك البعض الذي يفضلن إعداد الوصفات المحببة من الجميع في البيت بنفسها وهذا لضمان جودتها ونظافتها ودون إضافة أي مواد حافظة لها تضر بالصحة، وتعتبر القرص الطرية بالسمسم من الوصفات السهلة.

يمكن تحضيرها بكل سهولة في البيت بمكونات متوفرة في المطبخ كما أنها لا تحتاج لمجهود في تحضيرها، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم.

مكونات القرص الطرية بالسمسم والسكر القرص الطرية تعتبر من أفضل أنواع المخبوزات التي تتواجد في كل الافران، حيث تعرف باسم القرص الطرية بالسمسم والسكر، ومن اجل تحضيرها في البيت نحتاج إلى المكونات التالية:

4 كوب كبير دقيق أبيض.

ربع كوب زيت نباتي.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو

كوب إلا ربع سكر عادي.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ربع ملعقة فانيليا.

رشة قرفة.

مكونات الوجه

ربع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب سمسم.

طريقة التحضير

نقلب الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ ونغطي الوعاء وتترك الخميرة لمدة خمسة دقائق حتى تظهر فقاعات.

نقوم بوضع الدقيق واللبن البودر والملح والبيكنج بودر في وعاء كبير ونقلبهما.

نضيف الزيت للدقيق ونقلبه معه حتى يصبح الخليط يشبه حبات الرمل.

نضيف بعد ذلك خليط الخميرة للدقيق

وتعجن المكونات مع إضافة الماء حسب احتياج الدقيق.

ونعجن حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك طري.

نغطي العجينة تترك لمدة 10 دقائق في مكان دافئ حتى ترتاح العجينة ويتضاعف حجمها.

نقلب الحشو مكونات الحشو معاً في وعاء “السكر والدقيق والقرفة”.

نقسم العجينة لكرات متوسطة الحجم،

ونفرد كل كرة على حدة ونضيف فيها ملعقة من الحشو ونضغط عليها حتى يصبح لونها دائري.

نكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها.

نخلط ربع كوب ماء مع ملعقتين سكر، ونقوم بوضع الكرات في الماء ثم السمسم وترص في صينية الفرن.

نحرص على ترك مسافة بين كل واحدة وأخرى حتى لا تلتصق في الفرن.

نضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق لتنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج القرص من الفرن ونغطيها وتترك حتى تهدأ وتقدم بالهناء والشفاء.