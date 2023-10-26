شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اسرع رجيم لنحت الجسم والتخسيس 10 كيلو أسبوعيا خلطة الزنجبيل والقرفة للتنحيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من النباتات التي تنتمي إلى فصيلة النباتات الزنجبيلية ويحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تفيد الجسم مثل مواد الأكسدة والالتهابات والزيوت الطيارة لذلك فهو عامل مهم جدا لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم ومن مميزات الزنجبيل انه يمتاز برائحة قوية و طعمه الحار اللاذع وينمو الزنجبيل في موطنه الأصلي في البلاد الآتية مثل دول القارة الآسيوية مثل الصين والفلبين.

لهذا نقدم لكم اليوم رجيم الزنجبيل والقرفة لتخسيس الوزن بشكل سريع وآمن كل ما عليك هو اتباع الوصفة بشكل سليم لكي تحصل علي نتائج سريعة، كما نقدم لك فوائد الزنجبيل والقرفة والتي تساعد علي زيادة النشاط العام وتحسين الدورة الدموية.

خلطة الزنجبيل والقرفة:

عباره عن ملعقتين من الزنجبيل المطحون، واربع ملاعق من القرفة المطحونة، ونص ملعقة من العسل وليمونه، تقوم بغلي كمية من الماء وإضافة المكونات لها ما عدا العسل، ويتم تهيئة النار ونتركها تغلى قليلا لمدة عشر دقائق، ثم يتم بعد ذلك صب المشروب في كوب وتحليته بنصف ملعقة عسل، وتأخذ كوبا من الخليط على الريق وقبل تناول وجبة الإفطار، وستلاحظ النتيجة سرعة.ن

عبارة عن زنجبيل مبشور وزيت زيتون، وتم وضع زيت الزيتون في وعاء علي نار منخفضة حتى يسخن، يتم إضافة الزنجبيل إلي الزيت وتركها على النار قليلا وبعد ذلك يتم غلق النار ويترك الخليط حتى يبرد، وبعد ذلك يتم وضع الخليط على المنطقة المراد تنحيفها وتدليكها بحركات دائريه والاستمرار عليها حتى تجد النتيجة المرغوبة.

خلطة الزنجبيل والخل :

عباره عن ثلاث ملاعق من الزنجبيل المبشور مع ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وأربع ملاعق صغيرة من خل التفاح و 300 ملل من الماء، ويتم وضع الزنجبيل مع الماء في وعاء علي نار متوسطه وتنتظر حتى يتم الغليان ثم يتم بعد ذلك إضافة ربع كوب من الماء، ويتم تصفية المزيج وإضافة باقي المكونات ويقلب جيدا وتوضع داخل علبة نظيفة ويتم تدليك الأماكن التي تريد تنحيفها، و يمكنك ممارسة الرياضة لتحفيز حرق الدهون وامتصاص الخليط،ويتم الاستمرار عليها حتى تصل للنتيجة المرغوبة.

فوائد المياه أثناء الرجيم

كما عليك شرب كمية كافية من المياه طوال اليوم حتي تساعد جسمك في زيادة عملية الحرق كما يساعد علي سد الشهية وتقليل الإحساس بالجوع طوال اليوم، كما عليك ممارسة رياضة المشي يوميا نصف ساعة حتي لو في المنزل لشد الجسم أثناء التخسيس..