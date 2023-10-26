شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجيم الكرش مشروب سحري للقضاء سريعًا على الكرش في 5 أيام للرجال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تعاني من زيادة الوزن وخاصة تلك التي تتصدر حول بطنك أو ما سمي ” الكرش” ويقوم بأحراجك في كل الأماكن ولا تستطيع أخفاءها أتينا لك بالحل رجيم الكرش سيقوم بالتخلص من الكرش والدهون المتراكمة في جسمك والحصول على جسم صحي ورشيق تابع معنا لتعرف أكثر عن هذا الدايت والذي سيساعدك في تخسيس الكرش وشد البطن في فترة قصيرة جدا.

رجيم الكرش: يعتمد هذا الدايت علي العصائر والفواكه والخضروات الطبيعية التي تحتوى علي مضادات الأكسدة، حيث تعمل هذه المواد على تحسين عملية حرق الدهون وعملية الهضم فتقوم بالتخلص من الوزن الزائد وخاصة التي تتواجد في منطقة البطن نقدم لكم بعض المشروبات التي تعمل على التخلص من الكرش.

مشروب الكيوي والخس والسبانخ : تحتوي هذه الثمرات علي العديد من الألياف والمواد المضادة للأكسدة مما تعمل علي إزالة السموم والسوائل الزيادة التي في الجسم وتعمل أيضا على إذابة وحرق الدهون بالإضافة إلي أنها تقود بدر البول.

المكونات: ثمرة كيوي،3 أوراق خس،5 أوراق سبانخ

طريقة التحضير:

تقوم بفرم كل من الخس والسبانخ كلا على حده. تقوم بخلط جميع المكونات في الخلاط حتى يتكون لك خليط متجانس. تقوم بشرب هذا المشروب على مدار اليوم.

ثانيا مشروب الخيار والكرفس: يحتوي هذا المشروب على 50 سعر حراري وهو مشروب منخفض السعرات الحرارية، ويعمل على إذابة الدهون وزيادة نسبة الحرق مما يعمل على نزول الوزن الزائد.

المكونات: 2 ثمرة خيار، 3 حبات كرفس، ثمرة تفاح أخضر، كوب من الماء

طريقة التحضير: نقوم بإضافة جميع المكونات بعد تقطيعها في الخلاط حتى تتحول إلي خليط متجانس، يتم شرب هذا المشروب صباحا على معدة فارغة بدون طعام، ويتم تكراره حوالي 3 مرات أسبوعيا.

فائدة المياه أثناء الرجيم: عليك شرب مياه صحية ونظيفة خلال عملية حرق الدهون فهي تعمل علي زيادة معدل الأيض وحرق الدهون مما يجعلك تحصل علي نتيجة سريعة في وقت قليل، وسوف تلاحظ اختفاء الكرش علي عكس ما هو معروف ان المياه تعمل علي زيادة حجم الكرش. .